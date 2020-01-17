大學學測17日登場，第一天考英文、國文和社會，大多考生在考前複習功課，也添上保暖衣物應試。(鄧博仁攝）

大學學測17日登場，第一天考英文、國文和社會，大多考生在考前複習功課，也添上保暖衣物應試。(鄧博仁攝）

大學學測17日登場，第一天考英文、國文和社會，大多考生在考前複習功課，也添上保暖衣物應試。(鄧博仁攝）

學測登場！ 今年報考人數13萬3千人 首日考國、英

大學學測17日登場，第一天考英文、國文和社會，大多考生在考前複習功課，也添上保暖衣物應試。

(中時 )