大學學測登場 考生穿保暖衣物應試 14:302020/01/17 中時 鄧博仁 、 傅之晴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大學學測17日登場，第一天考英文、國文和社會，大多考生在考前複習功課，也添上保暖衣物應試。(鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大學學測17日登場，第一天考英文、國文和社會，大多考生在考前複習功課，也添上保暖衣物應試。(鄧博仁攝） 大學學測17日登場，第一天考英文、國文和社會，大多考生在考前複習功課，也添上保暖衣物應試。(鄧博仁攝） 大學學測17日登場，第一天考英文、國文和社會，大多考生在考前複習功課，也添上保暖衣物應試。(鄧博仁攝） 學測登場！ 今年報考人數13萬3千人 首日考國、英 大學學測17日登場，第一天考英文、國文和社會，大多考生在考前複習功課，也添上保暖衣物應試。 (中時 ) #學測 #大學 #英文 #保暖 #社會 也許您會感興趣 推薦閱讀 大學每四人有一人休退學 青年要催生實驗大學 14:012020/01/13 生活 新北市教育局推「專業英文」向下延伸至國中課程 15:262020/01/13 生活 蔡英文：繼續打造綿密的社會安全網 13:342020/01/14 政治 三重高中雙語課程超見效！學子錄取日本大學 16:582020/01/14 生活 加盟促進協會獲獎 結合社會企業推CSR 04:102020/01/15 產業特刊 【小英2.0 1】817萬新民意 美日大魔王等出招 06:482020/01/15 政治 【小英2.0 5】團隊內部狂洩密 韓回歸能坐穩？ 11:572020/01/15 政治 坐領高薪盜領1800萬 文大校長張鏡湖死亡不起訴 14:222020/01/16 社會 UBA》義大領先差點翻盤 劉承彥壓哨三分穩軍心 16:522020/01/16 體育 學測英文出題貼近生活 考生認為答題不難 11:142020/01/17 生活 生活熱門新聞 買好市多「神物」爽用7年 網驚喊：有天理嗎 - 生活 爸媽票投小英...選後秒變失業人士 原因曝光網友戰翻 - 生活 春節天氣曝光！彭啟明：除夕後恐變天 - 生活 學測國文中規中矩 考生認為出題比模擬考簡單 - 生活 台灣民俗村迅雷不及掩耳狂拆 彰縣府勒令停工 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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