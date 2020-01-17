爽！仁寶尾牙人人有獎 沒中獎給1萬元 10:262020/01/17 工商 數位編輯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 NB代工大廠仁寶(2324)昨晚舉行尾牙，現場席開逾800桌，每桌幾多滿座，參與員工逾8000人，但現場抽獎的相關獎項有限，最大獎係20萬元的電子禮券。 在僧多粥少下，相關獎項抽完後，仍有大部分員工沒得獎，因此台下起鬨提議沒中獎者，每人發一萬元現金，沒想到仁寶高層當場認同，表示現場員工將人人有獎，發放一萬元現金。 這一開口，就是逾8000萬元的支出，仁寶高層大放送，也獲員工滿堂采。據參與尾牙的員工表示，此次尾牙，公司表示要送出1億元獎金，果真是出手不手軟。 (工商 ) #仁寶 #尾牙 也許您會感興趣 推薦閱讀 愷樂尾牙「深U背心」炸出北半球！過膝長靴洩絕對領域 07:312020/01/13 時尚 《通信網路》2019年悶壞了！神腦今年5G博翻身 08:522020/01/13 財經 鮪魚尾牙「深V爆乳」禮服辣翻！搭檔小鐘被拱在一起 15:172020/01/13 星光 竹蓮寺連9年辦寒士尾牙宴 今年席開150桌 16:422020/01/13 生活 曝吃尾牙地點 問：有人比他慘？ 17:132020/01/13 日常 吃尾牙、玩樂園 麗寶樂園一次搞定 04:102020/01/14 投資理財 《電腦設備》仁寶攜手浩鑫＆澎湖縣政府建置「新智慧健康服務平台」 15:572020/01/14 財經 仁寶加速布局智慧醫療事業 20:512020/01/14 財經 林采緹尾牙「透視洞洞裝」辣翻！迷你裙到臀下秀美腿 09:512020/01/15 時尚 仁寶筆電移出中國 放緩 02:252020/01/17 財經要聞 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》掉單謠言瘋傳 台積電曝真相 - 財經 仁寶陳瑞聰爆偷情 妻4字打破沉默 - 財經 稀土戰有人投降… 陸採購美貨爆陰謀？ - 即時 警訊！華為棄台積電 驚爆陸廠搶單內幕 - 財經 5G標金1380億創天價 徐旭東5字酸政府 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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