NB代工大廠仁寶(2324)昨晚舉行尾牙，現場席開逾800桌，每桌幾多滿座，參與員工逾8000人，但現場抽獎的相關獎項有限，最大獎係20萬元的電子禮券。

在僧多粥少下，相關獎項抽完後，仍有大部分員工沒得獎，因此台下起鬨提議沒中獎者，每人發一萬元現金，沒想到仁寶高層當場認同，表示現場員工將人人有獎，發放一萬元現金。

這一開口，就是逾8000萬元的支出，仁寶高層大放送，也獲員工滿堂采。據參與尾牙的員工表示，此次尾牙，公司表示要送出1億元獎金，果真是出手不手軟。

(工商 )