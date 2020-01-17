全球穿戴裝置與GPS領導品牌Garmin，跨足「航空、航海、車用、戶外、健身休閒」五大領域，今年獲得全球最大消費性電子展CES在穿戴式科技類與健康照護類創新獎的榮耀與肯定，未來Garmin將持續以提供消費者更精準數據與穩定安全的產品為終極目標，將領先與卓越的科技融入穿戴裝置與導航產品。迎接2020農曆新年，闔家歡慶的時刻，Gamin為消費者帶來新春獻禮雙連發，2020年1月17日至1月31日新春優惠期間內，購買Garmin全系列產品（不含替換性配件），上網登錄發票可抽「台北巴黎雙人來回機票（價值NT$100,000元）」外，Instinct、Fenix 5 Plus、vivoactive3、vivomove HR、高爾夫和車用設備等多種商品最高現省NT$5,000元。

1月17日至31日間購買Garmin任一產品 即抽台北巴黎雙人來回機票新春鼠年即將到來，Garmin「新春促銷金賀買」活動推出多項優惠獻禮，新的一年想為自己添購裝備，現在就是最好的時機！1月17日至31日期間凡購買Garmin近40款產品中任一款（不含替換性配件），無論是時尚有型、風格多元的vivomove系列；旗艦級智能工藝腕錶的MARQ非凡時刻系列；戶外探險、專業運動最強靠山的fenix系列；硬派潮流、強悍有型的Instinct本我系列；運動訓練、智慧生活不可或缺的vivoactive系列；科學化數據、讓人輕鬆征服果嶺的Approach高爾夫系列；全方位行車守護的DashCam系列行車記錄器，將購買發票於期限內上網登錄，即有機會抽得台北巴黎雙人來回機票，1人中獎2人同行。

專業戶外探險王者fenix 5 Plus系列現折5,000元除了有機會暢遊花都巴黎外，「新春促銷金賀買」活動更加碼，精選超過10款智慧錶與車用相關商品享限時折扣優惠，其中戶外探險、專業運動最強靠山的fenix 5 Plus系列進階複合式戶外GPS腕錶更可享折扣NT$5,000元，全系列原價NT$24,990元起，活動優惠價NT$19,990元起。fenix 5 Plus系列堅固耐用、適合各種探險活動，展現自我獨特風格，突破界線邁向無限可能就趁現在！「新春促銷金賀買」多樣指定商品，功能、外型兼具，無論新春送禮或自用皆宜。

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