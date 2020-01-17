雖然總統蔡英文向北京喊話，「和平、對等、民主、對話」，但大陸國台辦對此僅表示無論選舉結果如何，「中國的對台灣政策方針不會改變」，並未提及兩岸對話；對此，美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福16日認為，北京不願與蔡坐下來談是錯的，並認為美對台軍售是兩岸對話的催化劑，「讓台北在不被槍指著頭的情況下，與北京談判」，故美在蔡連任後會持續對台軍售。

據《南華早報》報導，現為美智庫「2049計畫」主席的薛瑞福（Randall Schriver）16在美國聖母大學（University of Notre Dame）基奧全球事務學院（Keough School of Global Affairs）舉行台灣選後研討會上表示，在蔡連任後，北京對台方針不致大幅改變，仍會繼續奪取台灣外交盟邦、進行軍事演習，但北京不願與蔡坐下來談，「我覺得這是錯的」。

薛瑞福指出，在蔡連任後，美仍會持續對台軍售，且軍售促進兩岸對話上，事實上有很多良好紀錄。他舉例，如1992年美對台軍售150架F-16後數月，兩岸便舉行「辜汪會談」。

在川普政府內被視為對陸強硬的薛瑞福表示，美國的政策並非反陸，但北京持續在南海擴張勢力、採取對立途徑，讓美陸兩大強權在區域、全球、網路與太空上的競爭不斷增加，而兩國最主要的導火線，仍在台灣，且在對台議題也促成了解放軍現代化動力。

薛瑞福指出，如同過往聲稱的對台威脅，若北京採取武力控制台灣，雖然台灣有許多天然屏障，但台灣當局在防務上仍急需做更多以強化自衛，包括購買與部署正確的武器系統與制定更多可行的防衛戰略。

關於選後的台灣外交，薛瑞福表示，北京非常成功地在國際上孤立台灣，例如去年9月挖腳我南太平洋友邦索羅門群島與吉里巴斯，而在蔡連任後仍會持續壓縮台灣國際空間。不過他認為台灣應當發揮創意創造國際空間，並指出全球有約20位和蔡總統一樣的民選女性領袖，或許可以召開會議或設立國際組織，為台灣爭取更多國際空間。

(中時電子報)