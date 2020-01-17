藝人阿翔（陳秉立）去年6月與謝忻爆出不倫戀後，2人事業都受到影響，一度停擺，雖然阿翔早已復工，但收入卻大受影響，據了解，現在適逢各大公司舉辦尾牙，但阿翔卻沒有收到任何邀請，反倒浩子則是極受歡迎。

據《聯合報》報導，浩角翔起往年尾牙季平均可接到10場尾牙活動，以2人合體價50萬來看，平均進帳250萬不是問題，但阿翔自從不倫戀爆出後形象重創，事件爆發後宣布停工，而那個時間點剛好是各公司敲定尾牙的時機，導致阿翔今年尾牙場掛蛋，等於是瞬間少了250萬的收入。

報導中指出，阿翔目前唯一接到一場主持活動是媒體的聯歡晚會，而在宣布復工後，才又有一家合作多年的廠商將浩角翔起合體，但卻要等到過年後的春酒。

阿翔雖然在鏡頭前仍表現得相當活潑，但私底下卻沉默寡言，在化妝室跟浩子幾乎零互動；浩角翔起昨（16日）擔任參展介紹時，2人除了工作上的交流外，過去一年私下聊天不會超過10句話，不過上了台2人仍展現多年來合作所培養的默契，殊不知他們私底下卻是完全沒有溝通過。

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(中時電子報)