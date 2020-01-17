看來2020年以及2021年對於蘋果的iPhone產品線來說，有可能發生值得寫在歷史上的重大改變。業界預測，蘋果會在2020年秋季推出支援5G的iPhone，跨入全新時代。不僅如此，最新來自巴克莱(Barclays)分析師的預測指出，蘋果可能在2021年棄用Lightning接頭，且很可能全面升級「無線」體驗，不再搭送EarPods耳機。

根據巴克萊向《MacRumors》提供的研究備忘錄，分析師Blayne Curtis、Thomas O'Malley以及Baylie Harri 預測2020年新一代iPhone（預定秋季推出的款式），Face ID將會有所升級，但是並沒有提供相關的證據，以及具體會有哪方面升級。根據蘋果提供的資訊，在iPhone 11系列中的Face ID已比過去Face ID的版本（自2017年的iPhone X開始搭載）更為革新，對於臉部辨識解鎖的角度容忍度更大，解鎖速度也更快。但是並沒有像第三代iPad Pro那樣，可以支援橫向、直向持握的解鎖方式（可支援Face ID的iPhone，現在仍只能以直向持握的方式解鎖）。令人好奇，用於2020年新iPhone中升級後的Face ID，能否有類似第三代iPad Pro的體驗。

此外，分析師也預測2020年新iPhone主相機將會搭配ToF鏡頭，在3D感測能力上更強大，這一點與業界的預測相符。另外先前巴克萊分析師 Blayne Curtis 已經預測2020年高階的 iPhone 12 Pro 以及 iPhone 12 Pro Max（暫定名稱）預計會升級到6GB RAM(iPhone 11 Pro系列是搭載4GB RAM)，這一點也獲得後續瑞銀分析師的回應，給出了相同的預測。

針對2021年的iPhone，巴克萊也提出了他們的看法，認為蘋果將會棄用Lightning接頭，但並非是要改用USB Type-C，而是採用「無線」的設計。分析師並指出，蘋果會連帶在iPhone包裝盒內不搭送EarPods耳機。針對這一點，天風國際證券分析師郭明錤也有類似預測，不過他認為全無線體驗的特點，僅會出現在當年的高階iPhone之中。到底如此瘋狂的作法，會不會在2021年實現，現距離蘋果要發表當年iPhone的時間點來說，仍舊是為時過早，當中變數實在太多。

回到2020年，業界一般預測蘋果會推出5款新iPhone，一款是上半年的iPhone SE 2（或也有說法稱為iPhone 9），下半前則將推出4款支援5G的款式。另外，也有傳出iPhone SE 2可能在下半年推出一款螢幕更大、且處理器也可能升級（從A13改為A14)的款式。升級支援5G 的iPhone，無疑將會帶來更強大的連網能力，但是價格會不會也隨之上揚，才是使用者最為關注的焦點。

(中時電子報)