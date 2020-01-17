送豬迎鼠！今年是十二生肖排名第一的鼠年，台北市立動物園從明（1月18日）起，在兒童動物區推出「鼠鼠生豐-鼠年生肖特展」，開幕首日邀請大家跟著小水豚「卡皮」，一起認識嚙齒類動物大家族。超萌水豚，加上「豚」字常讓人誤以為是一種豬，其實牠是囓齒類動物，也是現存世界上最大的老鼠，這次擔任動物大使的「卡皮」是第一隻在台北市立動物園裡出生的水豚，12月18日生的「卡皮」剛滿13個月，是動物園內鼠年最夯的熱門動物朋友。

「鼠」是大家耳熟能詳的動物，除了大家印象中的形貌，屬於嚙齒類動物的「鼠」輩們，外型或生態習性其實非常多樣，公園裡常見的「膨鼠」是正宗的鼠輩，會在樹叢間天際滑翔的鼯鼠則是松鼠亞科的一員，尾巴扁平會建築水壩的河狸、化身動畫明星「龍貓」的絨鼠、身上毛髮硬化成長刺的豪豬，都是囓齒目的成員，牠們的共同點，就是上下顎各有1對終身不停生長的門牙，因此必須藉由啃咬來磨牙。

水豚是現存世界上最大的老鼠。（台北市立動物園提供）

台灣「鼠」輩裡也有國寶，台灣高山田鼠在冰河時期播遷來台，氣候回暖後和台灣櫻花鉤吻鮭、小黃鼠狼、山椒魚等一樣，被侷限留存於台灣高山地區。台灣高山田鼠喜歡吃玉山箭竹的竹筍、竹桿和竹葉，一夫一妻一起育幼，是名符其實的國寶鼠。

而一直生活在我們周遭的溝鼠，體型十分碩大，市場、水溝、交通工具等人類的生活圈，都可以看到牠們，就連實驗室中的大白鼠也是人工培育白化的溝鼠，協助人類成就了許多科學與醫學成果，看到這些資訊，您是不是對「鼠」有不一樣的親切感了呢。

「鼠來寶春聯DIY」（限量500張）。（台北市立動物園提供）

本次特展介紹你不可不知的「鼠」知識，歡迎1月18日10:30-15:30到台北市立動物園，透過「寵物鼠照養有一套」、「鼠(數)位學習體驗」、「鼠造型筆筒DIY」、「防範鼠疫大作戰」、「鼠來寶春聯DIY」等活動，看你有多了解囓齒動物，還有剛出爐的「囓齒動物大集合」157期動物園雜誌，。「鼠鼠生豐-鼠年生肖特展」特展展期到109年12月31日，別錯過認識「鼠」這種和人類同居已經超過15000年的動物。

2020鼠年特展。（台北市立動物園提供）

《鼠鼠生豐─鼠年生肖特展》

一、 開幕日期：109年1月18日（六）10：30-15：30

三、 展覽期間：109/1/18-109/12/31

四、 地點：兒童動物區入口

五、 內容：舞台表演及教育駐站

鼠鼠生豐鼠年生肖特展-卡皮帶你認識囓齒家族。（台北市立動物園提供）

水豚「卡皮」小檔案

・ 名字:卡皮

・ 性別:你猜猜看

・ 生日:2018.12.18

・ 喜好:喜歡泡澡、啃岩壁邊邊的草

・ 說明:是第一隻在台北動物園誕生的水豚寶寶

・ 住所:熱帶雨林區

(中時電子報)