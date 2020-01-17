送豬迎鼠！今年是十二生肖排名第一的鼠年，台北市立動物園從明（1月18日）起，在兒童動物區推出「鼠鼠生豐-鼠年生肖特展」，開幕首日邀請大家跟著小水豚「卡皮」，一起認識嚙齒類動物大家族。超萌水豚，加上「豚」字常讓人誤以為是一種豬，其實牠是囓齒類動物，也是現存世界上最大的老鼠，這次擔任動物大使的「卡皮」是第一隻在台北市立動物園裡出生的水豚，12月18日生的「卡皮」剛滿13個月，是動物園內鼠年最夯的熱門動物朋友。
「鼠」是大家耳熟能詳的動物，除了大家印象中的形貌，屬於嚙齒類動物的「鼠」輩們，外型或生態習性其實非常多樣，公園裡常見的「膨鼠」是正宗的鼠輩，會在樹叢間天際滑翔的鼯鼠則是松鼠亞科的一員，尾巴扁平會建築水壩的河狸、化身動畫明星「龍貓」的絨鼠、身上毛髮硬化成長刺的豪豬，都是囓齒目的成員，牠們的共同點，就是上下顎各有1對終身不停生長的門牙，因此必須藉由啃咬來磨牙。
台灣「鼠」輩裡也有國寶，台灣高山田鼠在冰河時期播遷來台，氣候回暖後和台灣櫻花鉤吻鮭、小黃鼠狼、山椒魚等一樣，被侷限留存於台灣高山地區。台灣高山田鼠喜歡吃玉山箭竹的竹筍、竹桿和竹葉，一夫一妻一起育幼，是名符其實的國寶鼠。
而一直生活在我們周遭的溝鼠，體型十分碩大，市場、水溝、交通工具等人類的生活圈，都可以看到牠們，就連實驗室中的大白鼠也是人工培育白化的溝鼠，協助人類成就了許多科學與醫學成果，看到這些資訊，您是不是對「鼠」有不一樣的親切感了呢。
本次特展介紹你不可不知的「鼠」知識，歡迎1月18日10:30-15:30到台北市立動物園，透過「寵物鼠照養有一套」、「鼠(數)位學習體驗」、「鼠造型筆筒DIY」、「防範鼠疫大作戰」、「鼠來寶春聯DIY」等活動，看你有多了解囓齒動物，還有剛出爐的「囓齒動物大集合」157期動物園雜誌，。「鼠鼠生豐-鼠年生肖特展」特展展期到109年12月31日，別錯過認識「鼠」這種和人類同居已經超過15000年的動物。
《鼠鼠生豐─鼠年生肖特展》
一、 開幕日期：109年1月18日（六）10：30-15：30
三、 展覽期間：109/1/18-109/12/31
四、 地點：兒童動物區入口
五、 內容：舞台表演及教育駐站
水豚「卡皮」小檔案
・ 名字:卡皮
・ 性別:你猜猜看
・ 生日:2018.12.18
・ 喜好:喜歡泡澡、啃岩壁邊邊的草
・ 說明:是第一隻在台北動物園誕生的水豚寶寶
・ 住所:熱帶雨林區
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。