美陸簽署第一階段貿易協議後，外界預期科技戰會持續下去。日前傳出川普政府有意加大力道封殺華為、將禁令升級，外資預期三星和蘋果會因此受惠。

日前傳出美國政府擬公布一項新規，將出口給華為的產品的美國組件含量門檻從25%降至10%，從而加大阻止華為獲得外國產品的權限。

摩根士丹利認為，華為持續流失海外市場的市占率，尤其在西歐的市占率於去年第3季已衰退5個百分點，一旦禁令升級，華為恐無法在大陸推出令人滿意的高階智慧機。根據用戶組成分析，最大受惠者將是蘋果與南韓三星，而非OPPO、vivo和小米等陸廠。其中，對三星最有利，因為該公司同時供貨給華為和蘋果，而自己的智慧手機也能因搶下華為市佔而受惠。

對此，瑞士信貸表示認同，稱在華為缺席全球主要市場的情況下，三星LSI晶片製造業務部門將受惠於供應中端高通晶片和Exynos系列產品。

儘管遭美國列入黑名單，華為近期公布2019年智慧手機出貨量仍出現成長，高達2.4億支，較2018年增長16.5%，Mate和P系列旗艦智慧手機增長逾50%。

(中時電子報)