阿里巴巴關聯企業螞蟻金服據報與多家銀行合作，重新啟動上市計劃。

英國金融時報17日引述消息人士報導，螞蟻金服考慮在大陸和香港兩地上市，而瑞信、中金公司參與其上市的早前籌備工作。

螞蟻金服早前回應稱，現沒有上市計劃及時間表。瑞信和中金均拒絕置評。

螞蟻金服原計劃2018年上市，但由於盈利能力等多方面的憂慮而擱置。於上年的融資中，公司估值達1,500億美元。截至2019年9月，螞蟻金服為阿里巴巴的收入貢獻3.09億美元。

(工商 )