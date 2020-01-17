螞蟻金服再傳重啟上市 10:462020/01/17 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 阿里巴巴關聯企業螞蟻金服據報與多家銀行合作，重新啟動上市計劃。 英國金融時報17日引述消息人士報導，螞蟻金服考慮在大陸和香港兩地上市，而瑞信、中金公司參與其上市的早前籌備工作。 螞蟻金服早前回應稱，現沒有上市計劃及時間表。瑞信和中金均拒絕置評。 螞蟻金服原計劃2018年上市，但由於盈利能力等多方面的憂慮而擱置。於上年的融資中，公司估值達1,500億美元。截至2019年9月，螞蟻金服為阿里巴巴的收入貢獻3.09億美元。 (工商 ) #螞蟻金服 #上市計劃 #瑞信 #上市 #早前 也許您會感興趣 推薦閱讀 《基金》中企在港二次上市熱潮，善用ETF掌握跨海商機 11:422020/01/13 財經 上市公司去年12月營收年增0.98％ 全年小減0.04％ 17:402020/01/13 財經 瑞信證 升評半導體三高價股 04:102020/01/14 證券．權證 中信投信：陸股ETF 留意成分股內容 04:102020/01/14 產業特刊 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》掉單謠言瘋傳 台積電曝真相 - 財經 仁寶陳瑞聰爆偷情 妻4字打破沉默 - 財經 稀土戰有人投降… 陸採購美貨爆陰謀？ - 即時 警訊！華為棄台積電 驚爆陸廠搶單內幕 - 財經 5G標金1380億創天價 徐旭東5字酸政府 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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