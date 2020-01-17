中國人民銀行17日進行人民幣（下同）2,000億元14天期逆回購操作。

因17日無逆回購到期，單日實現等額淨投放。截至17日，本周公開市場全口徑淨投放已達9,000億元，創歷史單周新高。

據路透統計，本周人行公開市場無逆回購到期。此外，本月亦無MLF（中期借貸便利）到期，僅在1月23日有2,575億元定向中期借貸便利（TMLF）到期。

(工商 )