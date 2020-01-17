Google今（17）日宣布 Google台灣董事總經理簡立峰博士將於1月31日退休。因應Google在台規模快速成長以及簡立峰退休，即日起，Google台灣營運將轉為多位主管制（Multiple Site Lead Model），共同負責整體營運規劃、進行重要決策。

目前 Google在台灣6個城市設有辦公室，營運範圍包括多項重要全球性產品的研發或業務，如Pixel 手機、Nest、Chrome OS、Android、雲端、晶片、YouTube、Google Play、廣告，以及 Google設立於台灣的全球資料中心。

簡立峰於2006年加入 Google，成為 Google 在台灣第一號員工，除了督導重要的研發工程專案，也負責營運拓展與規劃，目前已是超過兩千名員工的大型全球研發樞紐。簡立峰更在這段期間協助推動Google在台多項重大投資與發展，包括 Chrome OS、Android、硬體在台研發基地的設立、Google 台灣資料中心的設置、以及幫助台灣培育人才、活絡產業經濟的「Google 智慧台灣計畫」。

多年來，簡立峰也與台灣政府部門、產業組織和學術單位保持緊密交流互動，為台灣的AI、軟硬體產業、教育發展政策貢獻諸多心力。他自2016年起出任行政院科技會報委員，並為經濟部、科技部、國發會、交通部等部會提供經常性諮詢。簡立峰於2012年參與了台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）的創立，並出任副理事長一職，現為榮譽副理事長。簡立峰也曾多次擔任 AAMA台北搖籃計畫，輔導台灣的新創公司成長。

(工商 )