國防部政治作戰局傳出男女軍官不倫戀風波，在國防部政治作戰局服役，曾任國防部莒光園地女主播的林姓女少校，與同單位的男少校傳出姦情，2人在去年跨年時到清境農場夜宿，被大老婆找警察抓姦在床，男少校的老婆泣訴「女人何苦為難女人」怒告2人通姦。

男少校的老婆說，2人即使被調離原單位後仍藕斷絲連，其友人也抱怨，這位H姓花心的男主角，去年5月才調到政治作戰局，2人因共同承辦與國外友軍單位的聯合訓練專案，專案結束後但仍然密切聯絡，甚至經常共同私下邀約出遊或用餐。

大老婆發現林女與丈夫前往清境農場跨年幽會，會同當地員警抓姦在床，並向2人提告通姦。

去年11月初，H少校的老婆發現丈夫常常藉口部隊有任務不回家，連晚上固定與小孩視訊時間都變少，甚至一週都渺無音訊，開始暗中調查，這才發現2人都將休假排在同一時段，且經常在家偷偷講電話，才發現老公有了小三。

但林姓女少校辯稱是遭到男方所騙，還承諾會和男方斷絕往來，想不到隔2天，又主動邀約男方一同南下高雄老家，一路遊玩並投宿旅館，更在臉書打卡，H少校的老婆看到後血壓飆漲到2百多。

H少校的老婆哭訴「女人何苦為難女人」，立刻委請律師發函，要求林女自函到後當日起，斷絕與男方所有不當男女關係。未料林女竟也委請律師發函給大老婆表示將提出妨礙名譽、毀謗及誣告等告訴，一場正宮與小三的大戰正方興未艾。

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(中時電子報)