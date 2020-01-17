在本次總統大選中引起最熱門話題討論的韓國瑜貼身隨扈，有「特勤吳彥祖」之稱的林政宏，即將在明(18日)夜間12點前將歸建特勤中心，未來會跟著哪位主子?引起大家關注。消息來源指出，特勤中心可望要依重他在競選的經驗，讓林政宏納入新任副總統賴清德警衛室，粉絲們在520正副總統就職典禮後，即將可看到賴清德與林政宏雙帥組合。

中選會在今天公告正副總統當選人名單後，原來三位候選人維安編組即將在明天晚間12點前歸建，只留下蔡英文與賴清德的維安編組，根據規定，賴清德的維安規格在公告當選後，也將提升為副總統規格，人員將會大幅增加，同時在520宣誓就職當天，提升為正式副總統維安編組，設立副總統警衛室。

國安人士指出，目前在賴清德身邊的國安局特勤人員有27位，明天起將會由特勤中心，第一警官隊以及警衛大隊調派人員陸續進行編組，到宣誓就職後，就會正式成立警衛室，人數約60人左右。

林政宏日前在IG上還PO出休息時打瞌睡的俏皮照，同時也表示目前只想好好睡一大覺。他PO文表示，11月18日初登場，得到了很虛華的稱號，起初以為是為了提升特勤形象而被報導，覺得過了興頭就不會出現在媒體版面上了。

但意外爆紅，也讓林政宏直呼，「做夢也沒想到會上表特」，開始有人要求合照、加油打氣、被肉搜…，成了「被叫吳彥祖的路人」，但一點也不困擾，因為被人喜歡是開心的，也重建了自信心，還自嘲「很膚淺」，但最深的感受是感謝，「謝謝你們的欣賞，一個在電視畫面的陌生人」。

國安人士指出，未來派任到賴清德警衛室的人員都必須有執勤經驗，林政宏入選的機率相當高，未來即將會出現賴清德與林政宏的「雙帥組合」。

(中時電子報)