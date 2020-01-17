人民幣中間價貶71點 10:462020/01/17 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價17日報6.8878，較上日6.8807，貶71點或0.1％。 17日中間價較上日下午4時30收報6.885，跌28點；較上日晚上11時30分報6.88，跌78點。 在岸人民幣10；36報6.8686，漲129點或0.1875％，離岸人民幣報6.8675，漲74點或0.1076％。 (工商 ) 也許您會感興趣 推薦閱讀 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》掉單謠言瘋傳 台積電曝真相 - 財經 噩夢來了？美金融巨鱷：香港銀行業危機將爆發 - 財經 稀土戰有人投降… 陸採購美貨爆陰謀？ - 財經 簽了美中貿議協議 川普嘴賤擋不住 - 財經 警訊！華為棄台積電 驚爆陸廠搶單內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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