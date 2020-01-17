人民幣兌美元中間價17日報6.8878，較上日6.8807，貶71點或0.1％。

17日中間價較上日下午4時30收報6.885，跌28點；較上日晚上11時30分報6.88，跌78點。

在岸人民幣10；36報6.8686，漲129點或0.1875％，離岸人民幣報6.8675，漲74點或0.1076％。

(工商 )