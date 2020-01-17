鴻海（2317）16日晚間宣布，將與飛雅特克萊斯勒汽車（FCA）簽署合作協議，未來將設立合資企業，專注於開發及生產純電動汽車，並進一步經營車聯網業務。雙方初步計畫在中國大陸生產，以供當地市場使用，未來可能用於出口。

鴻海公告，集團直接或間接控股的子公司，將與飛雅特克萊斯勒汽車協議設立雙方分別持股50％的合資公司，其中鴻海對此合資公司的直接持股將不超過40％。雙方將設立共同辦公室，以執行合作內容。

鴻海表示，此次合作將匯集雙方在汽車設計、機構工程、生產製造及行動軟體技術領域的能力及優勢，共同投入於持續成長的電動汽車市場，將可提供駕駛和汽車間的獨特體驗，並包括眾多市場尚未提供的功能。

鴻海指出，汽車產業正面臨新技術帶來的破壞式創新，鴻海正掌握此一契機，憑藉在資通訊產業的專業知識領域，協助傳統汽車產業提升到下一階段。對鴻海而言，這是個轉型升級契機，希望擴大在汽車領域的研發設計及製造。

去年11月中舉辦的法說會中，鴻海董事長劉揚偉已揭示，將鎖定進軍電動車、數位醫療、機器人等3大市場發展。此次與飛雅特克萊斯勒汽車合作，有助於集團加速跨入EV電動車領域步伐，未來在適當時機將對外界進一步說明雙方合作成果。

(時報資訊)