三商美邦人壽(2867)公布2019年自結財報，去年第4季單季稅後淨利19.2億元，累計2019年稅後淨利達54.2億元，每股稅後盈餘為2.29元。2019年底淨值較2018年底大幅增加142億元，淨值達402.7億元，也創下公司成立以來歷史新高，每股淨值16.98元。另外，分類至攤銷後成本債券未實現利益約370億元，總資產1.26兆元，年成長10％。

三商美邦人壽表示，2019年面對台幣強勢環境，不但經常性收益率(利息、股利與租金且扣除避險成本)較上年度成長，該公司資產配置亦採取彈性操作策略，在股票與債券市場走多環境下，兼顧總投資收益(TTR)及淨投資收益(NII)，掌握市場波動適時實現股債資本利得，創下2019年投資收益率優於同期負債成本率的傑出表現。

該公司2019年持續推廣投資型與保障型商品，且著重加強長年期商品銷售，去年不但投資型商品新契約保費仍持續維持200億元以上銷量，其中分期繳投資型商品新契約保費更較2018年成長16.1％。長年期健康險新契約保費亦有5.8％的成長。不論是新契約等價保費128.8億元或新契約等價保費率(FYPE/FYP)38％，皆較上年度增加，持續朝提升公司新契約價值的目標前進。

(時報資訊)