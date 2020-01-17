為健全保險業經營、順利接軌IFRS 17及國際清償能力（ICS）等制度，金管會宣布「利變保單宣告利率平穩機制」，對銷售利變保單明定3大原則，包括宣告利率要貼近實際市場利率、且不能銷售「賠錢」保單，自7月上路實施。

宣告利率為壽險公司利用保費所得的投資報酬率，在扣除經營等成本後定期宣告，與預定利率的差額作為增值回饋分享金配發給保戶。然而，此宣告利率並未完全反應所有市場利率及可能風險，業者甚至可能冒著賠錢風險銷售新保單，以弭平舊保單產生的利差損。

為強化利變保單銷售後管理機制、健全業務經營，金管會宣布修正「人身保險業辦理利率變動型保險商品業務應注意事項」規定，聚焦督促壽險業主動建立宣告利率平穩機制、明定每月宣告利率會議應檢視與評估項目，以及各區隔帳戶特別盈餘公積處理方式等3部分。

首先，為落實宣告政策的資產負債管理，回歸由壽險業自行管控宣告利率範圍，此次修正刪除現行宣告利率上限規定，同時增列公司訂定宣告利率應考量區隔資產帳戶固定收益債券利息收益率，並反映必要利潤率及費用率後決定。

其次，為強化壽險公司每月宣告利率會議應評估與檢視項目，期望公司能透過完整分析後決定各商品宣告利率，此次修正明定評估及檢視項目應包含內容，以及銷售未滿1年的保單，應確保商品重新計算的合約服務邊際（CSM）不得為負。

最後則是將每張利變保單視為一個區隔帳戶，若壽險業當年度有可分配盈餘，若各區隔帳戶的資產價值超過各種準備金，淨增加部分在完稅後須提列20％作為特別盈餘公積，不能以盈餘配發。意味著壽險業賣越多利變保單，就必須提列更多特別盈餘公積保留在帳上。

據金管會統計，壽險業截至去年底銷售的利變壽險總金額為6303億元、利變年金險為543億元，合計銷售總金額為6846億元。此次金管會祭出3大原則管控，意味著壽險業將不能再以遠高於市場水平的高宣告利率來銷售利變保單。

(時報資訊)