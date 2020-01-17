為抓出經營績效不佳、卻坐領高薪的企業「肥貓」，金管會宣布修法擴大上市櫃公司的個別董監事薪酬揭露規範，若近3年曾出現虧損、公司治理評鑑位居最後20％、非主管全職員工平均年薪低於50萬元，此3類公司需在今年年報中揭露前5位最高主管的薪酬資訊。

金管會此次宣布修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」及「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」，聚焦強化公司治理運作情形揭露，促進董事、監察人與高階經理人薪酬資訊透明化及合理訂定，以及提升非財務性資訊揭露品質3大重點。

其中，在強化董監及高階經理人薪酬透明度方面，金管會將揭露個別董事薪酬的級距，由現行的8個修正為10個。同時，規範公司應揭露獨董薪酬給付政策，並依所擔負職責等因素敘明與薪酬關聯。

因應外界常反應部分上市櫃公司經營績效不佳，董監事卻坐領高薪情況，金管會此次增訂，若近3年個體或個別財報曾出現稅後虧損、公司治理評鑑落於最後20％，非主管全職員工平均薪資未達50萬元等3類上市櫃公司，應揭露前5位最高主管的薪酬資訊。

證期局副局長蔡麗玲表示，若以2018年年報往前推算3年，按現行規定，須揭露董監個別薪酬的上市櫃公司初估有564家，此次修正後須揭露董監薪酬的上市櫃公司將增加至824家，須在今年年報中按新規定揭露相關資訊，若加計公開發行公司，須揭露家數可能更多。

強化公司治理運作部分，金管會此次修正規定公司董事長與總經理或最高經理人，若為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施。據金管會統計，目前共有566家上市櫃公司的董事長及總經理為同一人兼任。

最後，為提升非財務性資訊的揭露品質，金管會修正公司履行社會責任的應揭露項目，強化會計師公費資訊揭露，將現行年報規定應揭露審計公費減少金額等資訊的比率，由15％調降為10％，並明定公司應揭露庫藏股實際執行率相關資訊。

(時報資訊)