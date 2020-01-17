金管會公布普惠金融部分指標最新統計，截至去年10月底，台灣每10萬成年人平均擁有的自動櫃員機（ATM）台數達157台，遠高於全亞洲平均值51.8台的3倍。平均擁有的商業銀行分支機構家數則有17.6家，亦高於全亞洲平均的9.1家。

金管會積極推動普惠金融，日前宣布將就金融服務可及性、使用性、品質3面向，評估普惠金融發展成效，初期訂定21項衡量指標、11項政策目標，將每年發布1次衡量結果，並依發展狀況進行調整指標及目標。

其中，在ATM部分，截至去年10月底，台灣每10萬成年人平均擁有157台ATM，遠高於全亞洲平均的51.8台。在鄰近國家中，日本有127.59台、新加坡有66.46台、香港有51.8台，顯示台灣ATM密集度應稱冠亞洲。

商業銀行分支機構方面，截至去年10月底，台灣每10萬成年人平均擁有17.6家，遠高於全亞洲平均的9.1家。但與鄰近國家相比，日本達31.4家、香港達21.2家，新加坡則僅8.4家。銀行局表示，主因按世界銀行定義，未計入郵局、信合社及農漁會據點。

其他指標尚包括每千成年人未償還貸款筆數，截至去年10月底有577筆，顯示成年人向銀行借款比重超過5成，意味台灣民眾取得銀行融資便利度相當高。數位金融普及方面，每10萬成年人行動支付交易筆數，到去年10月底則為75萬8566筆。

(時報資訊)