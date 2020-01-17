台北當代藝博聚集諸多國際知名畫廊及名家作品來台，亦有不少策展人、亞洲藝術界領袖藉此機會來台交流，歐洲最具代表性畫廊之一，倫敦的白立方畫廊香港總監徐雯，與畫廊周北京總監王一妃此次來台，分享了對台灣與亞洲藏家的觀察。

已有27年歷史的白立方畫廊，曾是1990年代「英國青年藝術家」推手，與安東尼．葛姆雷、達米恩．赫斯特等人攜手開展倫敦的當代藝術，發展至今在全球代理了40多位重要藝術家。徐雯表示畫廊來台勢必帶著自家最值得推薦的藝術家，再考慮台灣市場的喜好而選擇藝術家及作品。「去年我們帶來喬治．巴塞利茲的作品，台灣藏家反應很熱絡，今年我們也再次選擇藝術家2012年的優質作品來台。」

徐雯指出，台灣藏家的收藏經驗足且閱讀能力學習能力特別強，因此會選具代表性的藝術家作品，且相較於香港，「台灣藏家更有自己的閱讀性與選擇，很早開始收藏常玉、趙無極；香港藏家則是較早接觸西方藝術，對西方藝術更熟悉些。」而台灣藏家整體而言已十分成熟，她指出第二屆台北當代藝博會，已見台灣藏家在展前便更熱絡地詢問和理解藝術家及作品，「同樣的藝術家，台灣藏家也很懂得選品質較好的作品。」

畫廊周北京總監王一妃則指出，相較於台灣或國外藝術市場已行之多年而有秩序，大陸仍較彈性及缺乏原則，又因許多藝廊參加藝博會成本太高，新銳藝術家在年年藝博會的快速產出、消耗下也能量不足，而產生了畫廊周北京這樣的當代藝術推廣平台。今年3月間將展開的第四屆畫廊周活動，已有23間北京在地畫廊與7家非營利機構參與。

王一妃指出，相較於台灣藏家的成熟穩定，大陸近年新興許多80後乃至90後的藏家，「成長很快，但摸索的時程也長。」為了避免在秩序性還不足的市場中繞路，畫廊周北京也經常性地帶藏家看展，舉辦講座，從教育推廣及培養的角度，期能讓大陸藏家也能逐漸建構自己的收藏體系及脈絡。

(旺報 )