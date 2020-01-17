你知道法國人對台灣人的第一印象是什麼嗎?我和雨果剛抵達台灣的時候，就對台灣人的穿搭感到超疑惑。除此之外，我們還有好多不能理解的文化衝擊，讓我們一起來看看法國人眼中的台灣人吧，你同意我們說的嗎?

各國文化不同，老外來台後被台灣幾個特有現象驚呆，尤其是台灣人的穿搭好難懂，喜歡戴口罩就算了，竟然還穿襪子配拖鞋，讓他驚喊，這是「死亡穿搭」，出國穿會被笑死。

近日法國籍網紅路易在新影片中提到，初訪台灣時，有幾個台灣特有現象帶來很大的文化衝擊，像是超愛戴口罩，路上機車多到爆、為了防風反穿外套以及穿襪子配拖鞋等行為，尤其是在法國穿襪子配拖鞋會被認為是「死亡穿搭」恐被嘲諷，但他試過後驚覺，這樣穿真的很舒服，而且這裡的人也不太在意你這樣穿。

台人把寵物當人看，出門用寵物推車，讓老外覺得很特別。（圖／翻攝自Youtube,Bonjour Louis! 我是路易）

路易也發現台灣把寵物當人對待，他曾在捷運上看到，一對夫妻推著嬰兒車，結果裡面坐竟是隻狗，此外，不少台灣人也會幫寵物打扮，甚至治裝，而這些現象幾乎不可能出現在法國，讓他覺得很有趣也很特別。

最後，路易也提出他認為台灣有個很可怕的特有現象「下班以後工作群組仍響不停」，他表示，這在法國是完全不能被接受的，因為下班就是下班了，有事情應要等到明天上班才做，所以下班還傳很多訊息來，會讓法國人爆氣。

(中時電子報)