加強宣導重要節日安全維護工作，苗栗縣通霄警分局分局長林振明親手揮毫130份春聯，15日與副分局長邱泰永率警察同仁、志工，深入通霄傳統市場，以有獎徵答方式免費發送。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

通霄警分局分局長林振明宣導重要節日安全維護工作，親手揮毫130份春聯免費送，民眾反應熱絡。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

加強宣導重要節日安全維護工作，苗栗縣通霄警分局分局長林振明親手揮毫130份春聯，15日與副分局長邱泰永率警察同仁、志工，深入通霄傳統市場，以有獎徵答方式免費發送，林振明提醒採購年貨的民眾，注意隨身物品、防止扒竊發生，並配合交通疏導管制措施，共同維護市場周邊交通秩序。

2020年加強重要節日安全維護工作期間將屆，春節前夕，傳統市場人潮眾多，為廣向民眾宣導春節期間，警方提供的治安、交通具體服務措施、預防犯罪及交通安全等警政工作，通霄警分局於通霄鎮傳統市場，以踩街、春聯發送、有獎問答等方式進行宣導活動。

活動事前由分局長林振明，趕工揮毫寫130份手工春聯，要送給民眾增添過年喜慶，15日與副分局邱泰永率同員警、警察志工組成宣導團，在警察寶寶陪伴下，以踩街方式深入傳統市場，直接和民眾面對面。

通霄警分局指出，過程除了定點宣導，以有獎問答方式贈送「分局長手工春聯」外，也沿著市場大街發送交通安全、防竊（扒）、防搶、防詐騙的宣導品。

通霄警分局呼籲前往傳統市場採購年貨的民眾，注意隨身物品，防止扒竊發生，勿違規停車或任意穿越馬路，警方表示，貪圖一時方便就會影響他人，發揮公德心、遵守交通規則，希望民眾配合員警交通疏導管制措施，一同維護市場周邊道路交通秩序。

另外，今年春節假期長達7天，民眾外出遊玩時，可向警方申請加強住家巡守，防制宵小入侵；民眾如有提領大量現金的情形，也可撥打110提出申請，由員警護送民眾安全到達目的地，林振明說，希望透過各項貼心服務，讓民眾可以安心、快樂過好年。

(中時 )