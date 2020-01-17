台中一名戴姓建商2017年3月，懷疑妻子與一名郭姓男子偷情，遂找徵信業跟蹤2人到新北市淡水一家飯店抓姦，在飯店走廊聽了一整夜交歡呻吟聲後，俟隔日一早老婆跟小王步出房間，便將2人攔下，徵信業者則衝進房間，找到沾有2人體液的衛生紙團，怒對郭男提告妨害家庭，法官一審判郭男5個月徒刑，可易科罰金15萬元。不料郭男上訴後「賠更多」，

台中地院法官審理時，郭男與否認與楊姓人妻發生性行為，但法官根據飯店監視器畫面、衛生紙上的DNA報告及戴男手機錄音擋，不信郭男辯詞 ，依相姦罪判處郭男5個月徒刑，郭男不滿上訴。

台中高分院合議庭查出，第一審辯論終結前，戴男與楊姓妻子調解離婚，並在離婚當天對前妻撤銷通姦告訴，基於撤告不可分原則，郭男的一審判決也被撤銷，改判公訴不受理，不得上訴。

戴男另對郭男求償2000萬元部分，法官審酌兩造社會地位、經濟情況，判決郭男賠60萬元，因楊女須負擔一半，仍要賠30萬元。

(中時電子報)