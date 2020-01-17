中央氣象局表示，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今(17)日到周日(19)清晨北部及東北部氣溫偏低，其他地區早晚亦冷，今晚開始新北市、桃園縣、新竹縣和苗栗縣4縣市至明(18)日清晨，局部地區有10度左右發生機率，氣象局已對上述4縣市發布低溫黃色燈號。

氣象局預報員陳伊秀表示，民眾請注意保暖，由於低溫警示區域日夜溫差達10度以上，在家使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，農作物及水產養殖業需注意寒害。

陳伊秀指出，這波冷氣團最冷時間點是今晚入夜到明天清晨，中部以北及東北部低溫下探12-14度，北部局部空曠地區有下探11度可能，中南部及花東地區約15-16度。

降雨方面，今日清晨開始，冷氣團迎風面的北部及東北部地區今日有明顯降雨，不過桃園以北地區入夜後雨勢將趨緩，建議民眾隨身攜帶雨具，免得在濕冷環境下容易感冒。

(中時 )