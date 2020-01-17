豪華車品牌保時捷（Porsche）發布2019年全球銷售成績，交車數總計28.08萬輛，年增10％，其中以Cayenne與Macan兩款休旅車銷量成長最為顯著，Cayenne車系2019年全球交車達9.2萬輛、年增29％，Macan車系全球銷售9.99萬輛、年增16％。

2019年保時捷在台灣市場銷售亦締造佳績，全年新車銷量達3,732輛、年增10％，其中休旅車系銷售表現亮眼，包括Macan車系占總量的40％，Cayenne車系占42％。

2019年，台灣保時捷導入品牌旗下經典跑車911大改款，品牌首部純電跑車Taycan已在台灣接獲超過700張預接單，並於2020台北車展亮相。

台灣保時捷總裁Mathias Busse表示：「2019年台灣保時捷於銷售再創佳績，我們由衷感謝台灣消費者的支持與認同。迎接2020年，我們保持樂觀態度，攜手經銷夥伴持續深耕台灣市場。」

(工商 )