上證指數17日開盤報3,081點，升7點；10：48報3,085點，升11點或0.38％。深指開盤報11,001點，升34點；現報11,021點，升54點或0.49％。

創業板指數報1,938點，升8點或0.47％。

各類股普遍上升，石油、金融、水泥走勢穩定。

(工商 )