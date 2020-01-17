上市光學鏡頭大廠轉投資公司—九驊科技公司針對李姓前員工涉嫌侵害九驊科技智慧財產權行為，九驊科技表示，已委由律師提起民事與刑事訴訟相關程序，目前由智慧財產法院及新竹地檢署承辦中。

九驊科技成立於民國90年6月，該公司主要從事光學與影像視別之各式光電產品檢測及生產設備開發，擁有為數不少的客戶群，結合研發及量產之實務經驗，從設計到自動化量產各式檢測設備及周邊自動化整合，並提供規劃諮詢，為業界首屈一指的光學檢測相關設備開發與製造廠之一。

九驊科技主力產品包括鏡頭MTF檢測、影像模組主動式調焦設備及影像品質檢測系統、各式光電檢測及量產設備客製化，同時該公司近年新開發的Active Alignment高精密主動式影像模組調校組裝機，亦獲各大車用模組廠及AR/VR客戶選用與合作開發，展現堅強的研發實力與口碑。九驊科技目前整體營運穩定，獲利狀況也逐年提昇，並於101年獲得國內上市公司之青睞參與投資。

日前九驊科技發現李姓前員工涉嫌侵害九驊科技的智慧財產權，李姓前員工離職後並已加入同為前員工所設立的競爭對手儀銳實業有限公司，針對前員工與同業涉及侵害九驊科技智慧財產之行為，九驊科技表示，公司對智慧財產權的捍衛一向不遺餘力，已委由律師提起民事與刑事訴訟相關程序，目前由智慧財產法院及新竹地檢署承辦中。

(時報資訊)