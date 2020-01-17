台北廖姓男子因前女友、「17直播」邱姓女直播主不願復合，前年他持刀殺死邱女，邱的父母請求法官判死，廖則是下跪磕頭道歉；一審認為他情緒失控殺人輕判15年，二審斥責他預謀犯案且犯行重大，逆轉改判無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。

判決指出，廖男與邱女原本同居後因故分手，廖男雖要求復合遭拒，但他仍希望對方重談，並以自殺為手段挽回感情，2018年5月28日晚間6點，他帶著水果刀在邱女住處外的樓梯間等候，邱返家開門之際，他持刀將邱女推入屋內。

廖男強迫邱女與他復合，並作勢自殺以挽回感情，但他看到對方不顧其以自殺要脅仍多次企圖奪門而出，引發心中憤恨，竟拿刀猛刺邱2刀，邱女負傷後忍痛逃向屋內，他趕上前去再以左手勒住邱的頸部，邱女因血氣胸併休克死亡。

死者家屬請求判死，但台北地院考量廖男面臨感情生變，不知理性處理、面對，欲以自殘之方式以挽回與邱女的感情，因心中憤恨殺人，輕判15年，高院改認定廖男故意殺人且犯行重大，判處無期徒刑，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )