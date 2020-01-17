美國財政部公布的資料顯示，去年11月外國持有的美國國債規模連續第4個月下滑，而大陸則連續第5個月減持美債。

資料顯示，儘管日本對美國國債的持有量減少72億美元至1.16兆美元，但大陸減持幅度更大，去年11月減少124億美元至1.09兆美元，創2017年3月以來最低。

(旺報 )