韓國瑜敗選 陸學者稱北京早猜到 11:052020/01/17 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜、李佳芬、韓冰，在台上向支持者發表敗選感言，韓國瑜坦言努力不夠，並向在場支持者鞠躬致意。(圖/取自 韓冰臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020總統大選落幕，高雄市長韓國瑜大敗，對此結果，美國史汀生中心（The Stimson Center）東亞項目聯繫主任、中國項目主任孫韻表示北京去年秋天就預測到，雖然失望，但不意外。 據《自由時報》報導，美國華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）16日舉辦研討會，會中陸學者孫韻表示，北京去年認為韓代表台灣新力量，和傳統國民黨的菁英形象不一樣，因而支持。但從香港反逃犯條例遊行後，北京就預測韓不會當選，因此對韓落選結果「感到失望，但不意外」。 (中時電子報) #孫韻 #北京 #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 庶民五虎將 轟罷免是政治追殺 04:102020/01/13 政治要聞 吳敦義不下台，國民黨不會好 04:102020/01/13 時論廣場 新北市議員林金結籲：侯友宜帶領改造國民黨！ 10:522020/01/13 政治 江啟臣辭國民黨中常委 籲挺韓國瑜渡過罷韓危機 23:282020/01/13 政治 張亞中：如果國民黨迴避兩岸和平等重要問題 有何存在價值？ 09:472020/01/14 政治 【立院成綠院2】小黨團結抗綠 比國民黨更難纏？ 10:412020/01/14 政治 國民黨雪崩 金門縣長挺朱立倫再任黨主席 18:252020/01/14 政治 國民黨的危機又豈是人的問題 04:102020/01/15 論壇廣場 社論／小英最好和民進黨保持距離 04:102020/01/15 時論廣場 國民黨先做三件事再談改革 04:102020/01/16 時論廣場 政治熱門新聞 罷韓最新民調 網看數據嚇死人 - 政治 LSE賀電烏龍 彭文正罵完發現：改文了！ - 政治 這件事讓詹江村改變想法：抱歉館長 我不撤告了 - 政治 蔡正元認了 揭藍不分區提名內幕 - 政治 蔡勝選才幾天 彭文正竟爆驚人之語 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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