2020總統大選落幕，高雄市長韓國瑜大敗，對此結果，美國史汀生中心（The Stimson Center）東亞項目聯繫主任、中國項目主任孫韻表示北京去年秋天就預測到，雖然失望，但不意外。

據《自由時報》報導，美國華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）16日舉辦研討會，會中陸學者孫韻表示，北京去年認為韓代表台灣新力量，和傳統國民黨的菁英形象不一樣，因而支持。但從香港反逃犯條例遊行後，北京就預測韓不會當選，因此對韓落選結果「感到失望，但不意外」。

(中時電子報)