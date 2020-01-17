命理師詹惟中選前表態力挺韓國瑜，更預言韓國瑜會贏超過60萬票，不過結果出爐卻和他預測的結果大相逕庭，對此他強調本來就不是「預言」之外，更向蔡英文總統喊話：「苦人會越少，富人會越多」。

根據《三立新聞網》報導，對於曾預言韓國瑜會贏超過60萬票，不過選後卻慘遭打臉，對此詹惟中強調沒有用命理去分析總統大選，純粹是憑直覺而言，此外強調員先沒任何政治立場，但因為看不下去這麼多人去欺負一個人，因此56來從未投票的他當了「首投族」，此外更表示他的政治理念就是認同台灣、愛台灣，不希望有任何霸凌出現。

總統蔡英文連任成功後，詹惟中表示不會因為韓國瑜落選感到失望，因為無論什麼顏色當選，都會全力肯定，這才是民主最高價值，他也直言蔡英文接下來4年雖沒連任包袱，但相信選舉中很多人給的建議，她一定會銘記在心，更呼籲蔡英文選後能讓苦人會越少，富人會越多。

(中時電子報)