從事水泥工的單親爸詹大哥，3年內罹患口腔癌近期再度復發。（陽光基金會提供／林良齊台北傳真）

從事水泥工的單親爸詹大哥，3年內罹患口腔癌近期再度復發，兩次手術不僅顏面劇變，更造成他說話不清及無法吞嚥等障礙，仰賴鼻胃管灌食維持營養，詹大哥掛心家計與一雙未成年子女，即使身體虛弱仍盼早日康復賺錢養家，陽光基金會為扶助像詹大哥的460個家庭度過難關，現正發起「顏損弱勢家庭服務計畫」，籌募2000萬服務經費，提供復健、居家護理、營養品補助及家庭同儕支持等服務，為病友及傷友進行身心重建。

詹大哥翻開過去的證件，駕照上那張原本圓潤充滿精神的臉，如今換上削瘦的臉龐，術後體重更驟降只剩37公斤，詹大哥向陽光社工感嘆以前能吃能做，天天扛50公斤的水泥袋，現在身體虛弱擔憂著不知何時能回去工作，抗癌過程情緒經常低落；現因治療術後無法咀嚼僅能仰賴鼻胃管管灌，幸好有陽光社工送來營養品、協助申請補助，讓大哥不用擔心子女學費問題。

陽光桃竹中心治療師協助指導詹大哥口腔復健，幫助他克服喝水嗆到、說話不清的問題，並鼓勵大哥參加陽光為口腔癌病友辦理的支持性團體..等，在陽光社工鍥而不捨的努力和家人的用心陪伴下，加上其他口友大哥彼此互相支持、打氣，詹大哥在復健後已漸漸恢復體力並逐漸改善語言與吞嚥能力，對未來也重新燃起希望。

燒傷顏損者的身心重建之路漫長艱辛，陽光基金會邀請大眾共同守護顏損弱勢家庭，幫助更多如同詹大哥的家庭步入正軌、重燃希望。

捐款專線：（02）2507-8006分機511洪小姐或上網：https：／／reurl.cc／gv5mkX

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