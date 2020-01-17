櫃檯買賣中心對波若威公司(3163)違反對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序，處以違約金3萬元。

櫃買中心表示，波若威科技公司董事長因違反證券交易法業於108年12月18日經台灣高等法院刑事判處有期徒刑，屬處理程序第4條第1項第2款所稱重大訊息，惟該公司未依處理程序第6條規定期限發布重大訊息，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。

(時報資訊)