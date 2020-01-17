第二屆台北當代藝術博覽會17日開展，共計99間畫廊參展，聯合總監之一的岳鴻飛指出，今年台北當代的亮點，包括將當代藝術延伸至台北多處，展場空間也更錯落混搭，並有豪華朗機工、陳萬仁等藝術家的大型裝置作品進駐。

台北當代今年首度出現雙總監，除了原台北當代創辦人任天晉，過去15年曾任大中華區策展人、機構領導者的岳鴻飛也加入陣容，他指出與去年相較，在200多間畫廊中篩選出的99間畫廊中，台灣畫廊數提升至23間，「欣喜的是台灣畫廊確實具國際水準的實力而入選。」

除了希望把國際上優質的畫廊帶來台北，岳鴻飛指出，今年與文化評論者張鐵志合作策畫了「新觀點共享平台」，也在展場外如忠孝復興、東區藝廊自11月起就策畫了展出，15日至19日每天傍晚也在台北101大樓的北面，投映展出台灣藝術家林明弘的數位作品，「都是希望能培養新的藏家，找到新觀眾。」

對於文化部日前擴大藝術品交易免稅，雖然今年台北藝博會中僅台灣的4間畫廊審核通過可免營業稅，岳鴻飛認為整體對畫廊而言變化不大，但整體氣氛仍會吸引國外畫廊來參展。相較於上海、香港，岳鴻飛觀察台北的藏家十分活躍，但又不像上海的藏家進藝博會多是社交性質，「台北藏家像來工作，很認真做功課，一間一間看作品。」相對而言十分成熟。

(旺報 )