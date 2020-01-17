2017年世界大賽將會永遠蒙羞，甚至2018年的冠軍紅襪也成為作弊未爆彈，各家球團卻對此三緘其口。事實上是因為大聯盟下達封口令，他們禁止球隊(特別是最大受害者道奇)公開評論此案，更令球迷不滿。

表面上大家不說話，美媒ESPN報導其實各隊老闆都氣炸了，只是敢怒不敢言。大家都是億萬富豪，500萬美金根本算不上重罰。「有人注意到嗎？太空人老闆連一句Sorry都沒說。」太空人老闆克朗(Jim Crane)對球迷、贊助商道歉，唯獨漏了那些被他打敗的球隊。

一位球團總裁表示：「任何老闆都有財力也不介意拿500萬美金去換1座冠軍。這次是克朗贏了，他拿到冠軍且保住球隊，罰金亦不痛不癢。」克朗開除總管與總教練，指責他們知情不舉，難道克朗本人就沒有錯？大聯盟早叮囑過克朗注意作弊的問題，但克朗毫無作為。

官方調查沒有找到克朗知情的證據，不過報告中也感嘆「這支球隊病得不輕」，直言太空人整個球團文化很不健康。雖然官方宣稱太空人於2018年季後賽就停止作弊，但誰還敢輕易相信他們，球迷間仍傳言不斷，大聯盟終究難杜悠悠之口。

(中時電子報)