應用程序分析網站Sensortower公佈最新資料，字節跳動旗下的抖音（海外版TikTok）2019年全球收入接近1.8億美元，成長逾5倍。

Sensortower指，單計2019年第四季，TikTok收入達8,850萬美元，季增2倍，年增則飆升6倍，營收大部分由廣告及APP內購買貢獻。

Sensortower稱，中國大陸為TikTok收入貢獻最大，該地區的iOS用戶在TikTok上消費近1.23億美元，收入佔比接近7成；美國為TikTok收入貢獻了3,600萬美元，收入佔比為20％；英國排第三，貢獻420萬美元，收入佔比為2％。

過去一年，在新用戶的推動下，TikTok全球下載數量年增13％，超過7.38億次，僅次於WhatsApp下載量8.49億次，成為蘋果App Store、Google Play應用商店全球下載數量第2高的App。

(工商 )