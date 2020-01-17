裕隆日產汽車宣布，於2020年春節連續假期，推出「NISSAN春節無休 感心服務」活動，1月24日（除夕）當天，及1月26日（初二）至1月28日（初四），特別針對全國重要道路及假期人潮聚集的24個NISSAN維修服務廠，提供所有NISSAN車主急修（加水、接電、換胎）、五油三水檢查與簡易保養等服務，服務時間自上午8時30分至下午5時30分，裕隆日產汽車24小時服務專線0800-088888照常運作，提供車主安心用車出遊服務。

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