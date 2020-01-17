育達高職考生吳芷妍(左1)、李奕昕(右1)都認為，今年大學學測英文考題貼近生活。（實習記者梅緣緣攝）

109年度大學學測今(17)日登場，第一科考科為英文，考生普遍反映考題不難，像是英文作文題目為圖表題，要求考生描述百貨賣場周年慶，出題貼近生活，只要拿出平常心來應考，不要太過緊張，考好不是難事。

松山高中一類組考生謝安哲表示，今年大學學測英文考科題目偏易，題目都不難回答，因此他提早交卷。讓他印象最深刻的題目，則是作文題，題型為圖表題，要求考生描述百貨周年慶的現象，出題非常貼近生活，拿出平常心來應答即可，不會難寫。

育達高職考生李奕昕也表示，這次的英文考科難度普通，最令她印象深刻的是本次學測英文的作文，因為題目是兩張賣場圖。

另一名育達高職考生吳芷妍則表示，這次的英文考題有點難度，需要時間思考作答。對於是否有印象較為深刻的題目，則認為英文閱讀其中一題有關於描述拖鞋的問答，最令她感到有趣。

瑞芳高工考生陳彥融則說，考試時有點緊張，但整體學測考題還算是簡單好寫，只要拿出平時準備英文的狀態來應考，拿到分數不是難事。

(旺報 )