台北地檢署偵辦新當選山地原住民立委伍麗華支持者舉辦餐會疑涉賄選案，指揮新店警分局、新北市調查處數十人兵分4路執行搜索，並約談林、陳、游、高姓支持者、選民共21人到案，經複訊後，游、陳2名樁腳諭令以2萬元交保，高、林及其餘17名證人訊後請回。

據悉，游、陳2人在偵訊中不否認舉辦餐會的事實，但否認賄選，檢方將就餐會的費用由誰支付？是否有其他實質的賄選行為進行釐清。

檢調是接獲線報，警調接獲線報，指新北市新店烏來區的林姓、陳姓、游姓、高姓原住民為幫助伍麗華當選立委，涉嫌分別在去年12月底、今年1月上旬，2度在新店區某餐廳，邀宴具有投票權的原住民選民共計20多人，每桌約4000元費用，支持者並在席間請求選民投票支持伍麗華，涉嫌以招待免費餐會方式賄選，因此發動偵查，朝違反公職人員選舉罷免法賄選罪偵辦。

伍麗華是高雄縣茂林鄉的排灣族人，曾為教師、校長，深耕原民教育長達27年，3年前獲屏東縣長潘孟安延攬，擔任屏東縣政府原住民處處長，被喻為「原住民族教育之母」，她今年代表民進黨首次參選，以1467票差距贏過國民黨台東縣議員章正輝，是民進黨首次拿下山地原住民立委席次。

＃烏來 ＃賄選 ＃伍麗華 ＃原住民 ＃民進黨 ＃選罷法

(中時 )