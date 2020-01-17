科技股走強、零售銷售數據樂觀，以及摩根士丹利業績報喜，周四美股標普500指數首度攻破3,300點大關，其他主要指數亦創下歷史新高。

摩根士丹利上季獲利優於預期並上修業績目標，股價大漲6.6%，帶領標普500指數衝關。繼美中正式簽署首階段貿易協議後，數據顯示美國去年12月零售銷售額成長0.3%，符合預期，亦為市場帶來提振。

周四收盤，道瓊工業指數漲0.92%，為29,297.64點。標普500指數漲0.84%，為3,316.89點。那斯達克指數漲1.06%，為9,357.13點，今年以來已上漲4.29%。

成為近來反彈主力的科技股進一步走高，標普資訊科技股指數勁揚1.4%，創下歷史新高，漲幅領先各主要類股。全球晶圓代工龍頭台積電發布強勁的財測，激勵晶片股勁揚，費城半導體指數大漲1.7%。小型股羅素2000指數上揚1.36%，創下2020年來最大單日漲幅。

(時報資訊)