41歲吳佩慈和有百億身價的紀曉波生下兩子一女，先前又宣布懷上第四胎，最近媒體指他們一家到樂園遊玩，紀曉波在一旁滑手機沒顧小孩，引發討論。而吳佩慈對此在網上作出澄清，她曬出全家福照片，強調被看圖說故事很無語，也替男友緩頰稱他是「最好的爸爸」。
吳佩慈1998年出道，曾以「九頭身美女」封號闖蕩歌壇，也擔任過演員，2014年她和紀曉波生下愛的結晶，從此宣布退出演藝圈，去年7月證實4度有喜，5年拚4胎可見樂在當媽，最近兩人卻被拍到帶小孩去遊樂園玩，紀曉波狂滑手機沒專心帶小孩，吳佩慈則發文反駁「看圖亂寫新聞真令人無語」、「最好的爸爸+確實孕晚期很困的媽媽」。
有網友問：「這也會生氣？」吳佩慈坦言：「會啊」，有人勸她不要跟報導認真，她說：「一般可能真的以為我們會把自己搞得累得要死去海洋公園，然後不理孩子自己坐下休息和講電話」，並澄清紀曉波坐了一下後，很快又被女兒叫走繼續一起玩樂，並非如報導所說懶得裡會小孩。
(中時電子報)
#吳佩慈
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。