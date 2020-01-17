吳佩慈發文回應報導。（圖／取自新浪娛樂）

41歲吳佩慈和有百億身價的紀曉波生下兩子一女，先前又宣布懷上第四胎，最近媒體指他們一家到樂園遊玩，紀曉波在一旁滑手機沒顧小孩，引發討論。而吳佩慈對此在網上作出澄清，她曬出全家福照片，強調被看圖說故事很無語，也替男友緩頰稱他是「最好的爸爸」。

吳佩慈1998年出道，曾以「九頭身美女」封號闖蕩歌壇，也擔任過演員，2014年她和紀曉波生下愛的結晶，從此宣布退出演藝圈，去年7月證實4度有喜，5年拚4胎可見樂在當媽，最近兩人卻被拍到帶小孩去遊樂園玩，紀曉波狂滑手機沒專心帶小孩，吳佩慈則發文反駁「看圖亂寫新聞真令人無語」、「最好的爸爸+確實孕晚期很困的媽媽」。

有網友問：「這也會生氣？」吳佩慈坦言：「會啊」，有人勸她不要跟報導認真，她說：「一般可能真的以為我們會把自己搞得累得要死去海洋公園，然後不理孩子自己坐下休息和講電話」，並澄清紀曉波坐了一下後，很快又被女兒叫走繼續一起玩樂，並非如報導所說懶得裡會小孩。

(中時電子報)