全國電子全新型態3C通路品牌「Digital City」東台灣首家門市－花蓮吉安店在1月17日將於花蓮縣吉安鄉隆重開幕。17日起至21日吉安店並將舉辦一連五天的開幕慶活動。

全國電子Digital City花蓮吉安店位於吉安鄉中山路二段、吉興路口，近黃昏市場，位於花蓮鄉親生活網絡的核心地點，除了選購超夯3C家電之外，消費者同時還能在吉安店申辦包括中華電信、台灣大哥大、遠傳、亞太電信及台灣之星五家電信門號服務，豐富精采的3C家電商品及服務選擇，提供花東鄉親更完整的生活3C服務。

同時，全國電子Digital City「新潮、科技、數位」的品牌核心概念，融合正夯的「情境式購物體驗」，讓購買3C家電也能成為體驗生活的一部份，消費者可以自在的坐在沙發上，體驗大電視帶來的影視饗宴，慢挑細選更適合自己與家人的絕配家電，也可以拿手持式吸塵器體驗試用，感受吸塵器超強吸力與手感，即將到來的農曆年媽媽們一定要入手的調理幫手也可以在這裡挑，由數十款IH電子鍋、氣炸鍋、萬用鍋組合成的超完整調理專區，蒐羅市場超夯、超搶手的各款調理家電，助媽媽們年菜調理更輕鬆！

數位品牌專區裡一字排開、數十款夯品筆電、平板等也開放讓消費者親自體驗探索。全國電子Digital City寬敞、明亮、舒適的開放式情境體驗賣場空間規劃，讓買3C家電變成ㄧ件更好玩、有趣、又潮的事。全國電子Digital City廣邀消費者趁著吉安店開幕，帶著全家人一同前來體驗智慧生活，也能速速將好康優惠一次入手！

(工商 )