休士頓太空人近期爆出作弊醜聞，佔據各大棒球新聞版面，雖然大聯盟已表明不會對當時的球員作出懲處，但這對貝爾川（Carlos Beltran）仍有極大影響，根據最新消息稱，他已經辭掉紐約大都會總教練一職，成為休賽季第3位因作弊風雲失業的教頭。

貝爾川今（17日）透過《雅虎體育》發表聲明：「在我20年生涯中，我一直以成為領導者感到自豪，但在這個情況下我做錯了，作為資深球員我應該理解到事情的嚴重性，並對所採取的行動表示真正的遺憾。」隨後，貝爾川也宣布主動辭去總教練一職，與大都會分道揚鑣，並希望有朝一日能回到球場繼續為他最愛的棒球作出貢獻。

為調查這起事件，大聯盟調查部門還約談20名多證人，查看76000份電子郵件，影片、通訊軟體等等，終於在上週作出懲處，太空人總管魯諾（Jeff

Luhnow）、總教練辛奇（A.J. Hinch）都遭停職1年，而太空人老闆克萊恩（Jim

Crane）在得知懲處結果後也馬上將這2人解雇；此外，當年太空人板凳教練柯拉（Alex Cora）也被調查出是這起作弊風雲的主謀，而他日前也被波士頓紅襪解雇。

貝爾川辭去大都會教頭後，是休賽季第3位失業的總教練，如今距離春訓投捕報導日剩下27天左右，要如何太空人、紅襪以及大都會要如何找到替代方案，將是外界關注的焦點。

(中時電子報)