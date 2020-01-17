5G首波競標昨日落幕，以1380.81億元天價標金暫時畫下句點，國庫可說是最大贏家。遠東集團董事長徐旭東今日笑說：政府「聰明過頭了」，語意中酸了一下政府，問他是否要修正用詞、正面一點，他坦言這標金確實不斐，「聰明過頭了」這話反映業者們的心聲，倒也恰到好處。

5G第一階段競價進入第27天，原本外界預期農曆年後才會落幕，不料就在昨日開始的第1回合、即第261回合便結束。遠傳在3.5GHz及28GHz也分別拿下80MHz及400MHz，緊追在中華電信之後，頗有坐二望一之勢。

徐旭東不諱言，5G標金很貴，大家都哇哇叫，都貢獻給國庫了，但他對遠傳標得的頻寬相當滿意，因為80MHz以上差距不大，所以剛剛好，至於低於80MHz就顯得不夠，擴張性比較差，言談之意展現高對手一等的自信。

談到標金「全球第一貴」，徐旭東也說得直接，政府這回「聰明過頭了」，讓各電信業者相互殘殺，標出個相當漂亮的標金，但也呼籲政府能參考美國成立「5G基金』的作法，自本次頻譜競標標金中提撥標金協助電信業者進行5G建設與創新應用服務。

對於未來資費會否貴桑桑，徐旭東並未正面回答貴不貴，只說各家業者相互競爭，對消費者絕對是最大利多，言下之意就是，想要貴也貴不起來。

對於蔡總統連任後的兩岸關係，以及對旗下產業的影響，徐旭東說：「我很樂觀」，表示若每天都愁雲慘霧，日子會很難過，所以寧可用比較開闊的心胸面對。不過他也說，兩岸對海運業的影響比較小，對空運比較大。

(中時 )