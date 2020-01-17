洗完澡了還是覺得臭、有味道？那可能是生病的徵兆。日本嗅覺研究所外崎肇一博士指出，人在生病的時候，會改變體內各種化學反應，連身體中所合成的物質也會不一樣，而這些物質有味道，導致口腔、汗液、尿液、糞便出現怪味。

早安健康報導，外崎肇一博士與日本資深開業牙醫迎和彥醫師分享了7種疾病會散發出的氣味。

●糖尿病：糖尿病患者的血液內含太多糖分、導致身體散發甜味，或是腎臟機能低下，出現揮發性的藥劑味。

●肺癌、胃癌：腫瘍會散發出酸臭味、或是嘴巴出現臭雞蛋味或腐肉味。

●肝硬化、肝癌：由於肝功能低下，而出現像阿摩尼亞的味道。

●痛風：因為體內尿酸過高，使流汗與尿尿的味道像是放太久沒喝的啤酒。

●大腸癌、直腸癌：由於腫瘍長在腸道，與大便細菌攪在一起，使大便和放屁有腐壞的洋蔥味。

●三甲胺尿症：身體會散發魚腥味，所以又叫「魚腥綜合症候群」。

●乳癌：乳癌細胞在體內的化學反應，味道有如風乾過的酸蘿蔔。

(中時電子報)