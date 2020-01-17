遠航自停飛後，連12月薪水也沒發給員工。交通部昨日會同勞動部向遠航董事長張綱維會面，討論發放薪資員工問題，好讓員工過年。交通部長林佳龍今日出席觀光局的「2020脊梁山脈旅遊年」記者會時說出重話，稱如果連員工都不能善待，相信公司治理不會好，也會也想交通部的認定。

交通部長林佳龍表示，在行政院協調下，交通部會同勞動部有跟遠航董事長會面，表明因為已經停飛，未來涉及撤照或公司重整等問題都需要一點時間；張董事長是不是有誠意解決問題，從他如何處理員工的薪資是很重要的觀察指標，顯然他並未展現誠意且依再拖延，已經要過年了，所以才會請他先支付部分員工薪資，這是最起碼的，如果連員工都不能善待，相信公司治理不會好。

林佳龍表示，根據民航法規定，如果是惡意停航，不只涉及行政罰還涉及刑責，最多是到三年，法務部已經展開調查偵辦，在此期間，張董事長處理的方式，都會影響交通部認定是否屬於惡意並影響刑責；而且聽說討論後沒有共識，才會再次呼籲張董事長必須拿出誠意，先解決員工薪資跟消費者賠償問題。

(中時 )