想到西班牙，會想到巴塞隆納高地建築、美味海鮮飯，然西班牙邊境人種複雜、貨物進出頻繁，素有「犯罪溫床」的惡名。為牟取暴利，千奇百怪的走私案件數以萬計，不論是偷渡瀕危物種、50公斤重活體螃蟹，或者是軍火走私犯大膽闖關，亦或是毒梟集團頻頻翻新的走私手法。

一名男子在行李箱裝置假箱底，私藏共7.5公斤的海洛因。（Discovery頻道 提供）

這次Discovery跟隨西班牙邊境巡邏局與海關執法局的官員，深入了解他們打擊偷渡、終結走私背後所經歷的種種「奇事」。節目在阿赫西拉斯港拍攝到問題「鳳梨」發現內藏純度90%、價值共高達1千萬台幣的古柯鹼《西班牙邊境護衛隊》於1月29日起每週三晚間9點首播，帶你直擊海關人員如何在堆積如山的貨物中，靠著鷹眼找出破綻、攻破走私客每每「新招」

毒品走私千奇百怪！西班牙海關破獲市值逾８千萬古柯鹼、海洛因。（Discovery頻道 提供）

在層出不窮的走私事件中，以毒品走私最為常見。位於巴塞隆那的埃爾普拉特機場海關，一名男子在行李箱裝置假箱底，私藏共7.5公斤的海洛因，市值近8千萬台幣。所幸海關機敏，成功查緝破獲此重大走私案，順利將非法攜毒男子繩之以法，防堵大批毒品流入市面。

在1,500箱的進口鳳梨中，他們敏銳觀察到一顆鳳梨表面有細小的切口，起了疑心。（Discovery頻道 提供）

在阿赫西拉斯港，這群國民護衛隊也大有斬獲。在1,500箱的進口鳳梨中，他們敏銳觀察到一顆鳳梨表面有細小的切口，起了疑心。為避免疏漏，海關一一開箱檢查其他10500顆鳳梨，果然發現每一箱裡面都有一顆「問題」鳳梨，海關剖開鳳梨，發現內藏純度90%、價值共高達1千萬台幣的古柯鹼。

動物走私殘忍不人道 幸而海關即時救援。（Discovery頻道 提供）

西班牙非法動物販運事件頻傳，即使每一個海關入口皆有層層菁英人員把關。在馬德里機場，從幾個行李箱中發出微弱不明、窸窸窣窣的聲音，裡面竟裝了100隻原生於北美洲及中美洲的瀕危物種-「麗色彩巫鳥」，走私客在古巴花一歐元購買，偷渡進西班牙境內後準備以100歐元賣出，為賺取暴利，竟不顧牠們被關在行李箱不吃不喝14小時，如此不人道手法實令人不齒。幸虧有西班牙國民警隊，即時將這群可愛的小傢伙救出，讓牠們免於險境。

被動過手腳的鳳梨、被裝箱的瀕危鳥類.....西班牙海關如何打擊違法偷渡《西班牙邊境護衛隊》。（影音由Discovery頻道製作，取自YouTube）

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(中時電子報)