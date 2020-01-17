小S（徐熙娣）與許雅鈞結婚14年多，生了3個女兒，婚姻與家庭生活幸福美滿。最近她有感而發地在臉書吐露，老公許雅鈞雖然很體貼，但她很常跟老公抱怨的有2件事，並透過社群平台向老公喊話：「你到底知不知道我想要一個溫馨的家？」引起不少女網友共鳴。

小S最近在臉書感性地說，一邊看著老公許雅鈞，一邊細想老公對自己的好，發現自己根本不用細想，因為老公真的對她很好。不過小S話鋒一轉提到：「除了對裝潢不一致之外…我最常抱怨的是：幹嘛不讓我喝酒！你到底知不知道我想要一個溫馨的家？全木頭或更生活感！」

原來兩人在裝潢和喝酒習慣上，有不同的觀念，除了這兩件讓她想抱怨的是情之外，小S透露許雅鈞基本上都很讓她，且婆家也對她疼愛有加，讓她至今仍可以做想做的事，無論是演藝事業或照顧3個女兒，全在正軌上，「活了這麼多年，我也該知足了！現在老三睡我旁邊，老公剛回來！我之前想的事都飄了，我只覺得，這樣的我，有什麼不幸福嗎？」

而面對小S透過臉書表態，對老公抱怨的兩件事，就有女粉絲「很有感」，在底下留言回應：「感覺是在向老公宣告妳要喝酒和木質裝潢，公諸於世讓他壓力大一點哈哈」、「裝潢不一致，真的會記一輩子，因為每天都會看到，然後吵架的時候，就會嘴賤翻出來講。」

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(中時電子報)