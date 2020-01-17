高雄市長韓國瑜2020選舉大敗後，先前直播孵雞蛋的雞何去何從，被電視名嘴李正皓拿來作文章。韓營發言人何庭歡回應說，雞兒好端媏被多位蛋編看管，何來始亂終棄。不過，此話聽在宅神朱學恒耳裡覺得震撼，不知道有幾顆蛋已壯烈犧牲了啊？

韓國瑜敗選後，國民黨相關檢討報告陸續曝光，但外界也感到好奇，選戰期間的孵雞蛋直播，到底達到什麼效果？韓陣營稱以孵蛋器概念凸顯重視青年政策，期間的確達到若干吸引年輕人眼球的效果，但這件事最終仍被質疑是無厘頭之作，好事者或更要問，蛋孵出雞來然後呢？

朱學恒在臉書上評論此事說，「雖然選舉期間我看今日農村直播笑的很開心，但我還是為了選總統期間可以花這麼多人力孵蛋養雞感到震撼，不知道中間有幾顆蛋壯烈犧牲了啊？」。

何庭歡15日在臉書上透露，直播的人都知道，「我們有多達四五位的蛋編們，每天從早到晚顧著九隻雞寶寶，換水、補飼料…」，並PO出多張照片報告小雞寶寶已順利抵達雲林，被安置在農場裡。

網友對此紛紛留言挖苦，「鳳走雞來」、「這是國民黨重要的農業畜牧政策，必要的人力、物力是不可少的…」、「肯德基爺爺要認養！」、「養小雞比選總統用心」、「原來，養小雞準備4年後賭雞排用的」、「天啊！這個競選團隊. 選後可以去務農了」、「幾個蛋要5,6個人，台灣雞農不就忙翻了」、「所以國民黨以後可轉型成養雞場⋯」。

(中時電子報)