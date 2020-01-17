◎5G標金創天價 徐旭東吐5字酸政府

5G首波競標昨日落幕，以1380.81億元天價標金暫時畫下句點，國庫可說是最大贏家。遠東集團董事長徐旭東今日笑說：政府「聰明過頭了」，語意中酸了一下政府，問他是否要修正用詞、正面一點，他坦言這標金確實不斐，「聰明過頭了」這話反映業者們的心聲，倒也恰到好處。

◎遭指挺韓不被罷免 柯：典型陰謀論

資深媒體人韋安認為台北市長柯文哲鐵定會挺韓不會罷免，否則剩下柯就變成民進黨主要敵人，日子也不好過。柯文哲對此表示，這就是典型陰謀論，什麼事都要扯到政治。

◎大選過後 美艦再通過台海

總統大選過後，美國軍艦再次現身台灣海峽！國防部今日表示，美作戰艦一艘昨日自我國西南海域，由南向北航經台灣海峽北駛。

◎復合不成持刀砍死女直播主 渣男判無期

台北廖姓男子因前女友、「17直播」邱姓女直播主不願復合，前年他持刀殺死邱女，邱的父母請求法官判死，廖則是下跪磕頭道歉；一審認為他情緒失控殺人輕判15年，二審斥責他預謀犯案且犯行重大，逆轉改判無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。

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(中時電子報)